30 Jahre Anschlag von Solingen: Wie die Medien Betroffene ausgrenzten

Wie wir die Wirklichkeit wahrnehmen, darauf haben Medien und ihre Berichterstattung einen erheblichen Einfluss. Was das etwa für die Berichterstattung über den rechtsextremen Brandanschlag in Solingen am 29. Mai 1993 bedeutet, hat die Linguistin Dr. Derya Gür-Şeker in einem Artikel für das Buch „Solingen, 30 Jahre nach dem Brandanschlag“ untersucht.

Wortwahl kann Menschen aus der Gesellschaft ausgrenzen Die Wahl der Worte spiele eine zentrale Rolle dabei, wie die Wahrnehmung konstruiert wird, sagt Gür-Şeker: „Es macht einen Unterschied, ob man von ‚rechter Gewalt‘ spricht, von einem ‚Anschlag‘ oder man das genauer bezeichnet und sagt, dass das ein rechtsextremer Brandanschlag war“. Wichtig sei auch, wie die Betroffenen bezeichnet und benannt werden. Also, in welchen Kontexten sie auftauchten und mit welchen Beschreibungen. Das alles führe dazu, dass wir als Lesende eine bestimmte Perspektive einnehmen, „die durch die Sprache und die Medien transportiert wird und die sich durch das stetige Wiederholen auch verfestigen kann“, so Darya Gür-Şeker. SWR2 Zeitwort: 29. Mai 1993 – Anschlag in Solingen Audio herunterladen (3,5 MB | MP3) Heute mehr Sensibilität in den Medien 1993 sei der Name der Familie Genç häufig falsch geschrieben worden, ohne dass das reflektiert worden sei. Doch das ändere sich mittlerweile, dank des Einsatzes der Betroffenen: „Viele Betroffene weisen darauf hin und korrigieren. Dadurch entsteht eine Sensibilität, die damals nach dem rechtsextremen Brandanschlag nicht gegeben war.“ Bei ihrer linguistischen Analyse habe Darya Gür-Şeker Muster entdeckt, sie sich wiederholen. So wäre die Überlebende Mevlüde Genç häufig als ‚Türkin‘ bezeichnet worden. Die Folge: „Es wurde das Bild erzeugt, es seien überwiegend Menschen betroffen gewesen, die nicht Teil der Gesellschaft sind, weil es eben Türken sind.“ Aber Gür-Şeker habe auch positive Gegenbeispiel gefunden. Nämlich Artikel, in denen Mevlüde Genç als Solingerin bezeichnet wurde. „Und das macht den Unterschied, weil das den Blickwinkel auf den Brandanschlag ändert“, so Darya Gür-Şeker. Sammelband 30 Jahre Solingen Der Sammelband „Solingen, 30 Jahre nach dem Brandanschlag“ ist im transcript Verlag erschienen. Man kann ihn kostenlos auf der Seite des Verlages herunterladen.