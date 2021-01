30 Jahre nach der deutschen Einheit herrschen nach Ansicht des Ostbeauftragten der Bundesregierung, Wanderwitz, in vielen Bereichen faktisch gleichwertige Lebensverhältnisse zwischen West- und Ostdeutschland. Die großen Anstrengungen der Transformation in den 90er Jahren seien zwar für viele Menschen schmerzhaft gewesen. Sie hätten sich aber gelohnt, sagte der CDU-Politiker im SWR2-Tagesgespräch.

Angesichts der Investition des Elektrobauers Tesla in Brandenburg sagte Wanderwitz. Es müsse noch viele andere Teslas geben. Das sei das feste Ziel der Bundesregierung. Berlin wolle jetzt in Zukunftstechnologien investieren, und zwar rund um die Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Quanten-Computing, das ganze Thema neue Mobilität und allen voran Wasserstoff. Erklärtes Ziel sei hier möglichst viele neue Betriebe in den neuen Bundesländern anzusiedeln. Man müsse noch mal einen neuen Anlauf nehmen.

Auf die Frage, warum es immer noch keinen einzigen Dax-Konzern im Osten gebe, meinte der Ostbeauftragte der Bundesregierung: Die Wirtschaft sei immer noch kleinteiliger, es fehlten ganz große Unternehmen. Dadurch ergebe sich eine geringere Tarifbindung, was auch den Einkommensunterschied erkläre. Es werde nicht dazukommen, dass ein DAX-Konzern seinen Sitz in den Osten verlege. Was bislang nicht passiert sei, werde auch nicht mehr passieren, so Wanderwitz im SWR. „Wir setzen auf Wachstum von Unternehmen, die jetzt teilweise schon eine ganz stattliche Größe erreicht haben, das wird aber noch das eine oder andere Jahr dauern.“

Wanderwitz sagte, er gehe davon aus, dass sein Posten noch eine Legislaturperiode, vielleicht auch zwei, gebraucht würde, er sei aber fest davon überzeugt, dass wenn man 40 Jahre deutsche Einheit feiern werde, würden dann die letzten Unterschiede so klein sein, dass man dann dafür keinen Regierungsbeauftragten mehr brauche, vielleicht bräuchte man dann einen, der sich gesamtdeutsch um die strukturschwächeren Regionen kümmere. mehr...