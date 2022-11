30 Jahre nach rechtsextremem Brandanschlag von Mölln: „Bitter enttäuscht von Deutschland“

„Ich habe mich immer als Teil dieser Gesellschaft gefühlt“, sagt der Regisseur Nuran David Calis. Doch durch die rassistischen Anschläge in Mölln vor 30 Jahren sei sein Vertrauen in die deutsche Gesellschaft und Politik erschüttert worden. In seiner Theaterarbeit versucht Calis, Klischees über Migrantinnen und Migranten zu unterlaufen.

Theaterstück über Auswirkungen der Tat auf türkischstämmige Familie

in seinem neuen Stück „Das Erbe“, das am 23. November an den Münchner Kammerspielen uraufgeführt wird, zeigt der Regisseur Nuran David Calis die Auswirkungen dieser Tat auf eine türkischstämmige Familie. „Im Zentrum steht eine erfolgreiche Unternehmerfamilie“, sagt Calis in SWR2.

„Sie wird von dem Anschlag in Mölln erschüttert und die Kinder sind sich uneinig, ob sie in Deutschland bleiben wollen, in diesem Land, das sie nicht möchte, indem sie mit Brandanschlägen ermordet werden.“

Brandanschlag von Mölln am 23. November 1992 Am 23. November 1992 verübten Neonazis Brandanschläge auf zwei von türkischstämmigen Familien bewohnte Häuser im schleswig-holsteinischen Mölln. Drei Menschen starben. Die Morde waren Teil einer rassistischen Gewaltserie, die die Bundesrepublik in den 1990er-Jahren erschütterte.

Bundeskanzler Kohl wollte sich nicht an „Beileidstourismus“ beteiligen

Nuran David Calis erinnert sich sehr lebhaft an die Anschläge von Mölln und Solingen Anfang der 1990er Jahre. Durch die Anschläge wurde er politisiert, hat an Demonstrationen gegen Rassismus teilgenommen – und war bitter enttäuscht von der Reaktion der Politik:

„Die Asylgesetze wurden verschärft und der damalige Bundeskanzler Kohl war nicht zur Trauerfeier gekommen, weil er sich nicht am „Beileidstourismus“ beteiligen wollte.

Seine Theaterarbeiten versteht Calis auch als Mittel gegen Rassismus, durch sie versuche er andere Narrative von Migrantinnen und Migranten in Deutschland zu erzählen, in „Das Erbe“ für die Münchner Kammerspiele etwa durch die erfolgreiche Unternehmerfamilie mit türkischen Wurzeln.

