Yahoo-News hatte vor kurzem in einer investigativen Recherche von möglichen Anschlagsplänen auf Wikileaks-Gründer Julian Assange berichtet. Durch Befragungen in den USA will die Online-Plattform ermittelt haben, dass die CIA Assange, als er noch in der ecuadorianischen Botschaft in London lebte, entweder entführen oder sogar ermorden wollte. Assange-Unterstützer hofften nun, dass dieser Bericht eine Wende bringen könnte, sagt London-Korrespondenten Gaby Biesinger.

Stella Moris, Lebensgefährtin und Anwältin von Assange habe daraufhin jedenfalls die Frage gestellt, ob Großbritannien denn jemanden an ein Land ausliefern könne, dass ihn umbringen wollte. Wie das Verfahren ausgehe, sei sehr schwer abzuschätzen, sagt Biesinger. Die Entscheidung würde einige Wochen dauern, und „je nachdem, wie es ausgeht, dürfte wohl die eine oder andere Seite wieder Berufung einlegen und das Ergebnis für Assange wird sein, dass er weiterhin endlos in diesem Hochsicherheitsgefängnis ausharren muss," sagt Biesinger.

