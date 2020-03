Moralische Unterstützung sei für Ärzte und Pfleger enorm wichtig - aber nicht ausreichend. „Das muss sich auch niederschlagen, vielleicht durch erhöhte Gehälter“, meint die Medizin-Ethikerin Christiane Woopen im Gespräch mit SWR2.



Das Personal in den Kliniken sei auf mögliche Entscheidungen über Leben und Tod in der Corona-Krise gut vorbereitet, so sieht die Vorsitzende des Europäischen Ethikrats: „Es gibt Kriterien aus der Katastrophenmedizin“, sagt die Professorin. Die Entscheidung zu treffen sei grausam: „Aber es wird alles so weit vorbereitet, dass das möglichst gut erfolgen kann.“ Wichtig sei eine psychologische Betreuung von Ärzten und Pflegern. „Ethisch geboten“ ist für Woopen eine Absenkung der Standards bei den Tests von Anti-Corona-Medikamenten - solange die Aufsicht über die Studien funktioniere.



Christiane Woopen ist Professorin für Ethik und Theorie der Medizin an der Universität zu Köln und Vorsitzende des Europäischen Ethikrates.