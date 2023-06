Am Sonntag könnte es soweit sein. Bei der Stichwahl im Thüringischen Sonneberg könnte der AfD-Mann Robert Sesselmann zum Landrat gewählt werden. Darin zeige sich, wie sehr die AfD in Ostdeutschland zu einer "normalen" Partei geworden sei, kommentiert der Journalist Michael Kraske im Interview mit SWR2. Normal mache das die AfD allerdings nicht. Im Gegenteil: Man müsse sie weiterhin als "rechtsextreme Partei" betrachten, sagt Kraske. Von Ost-West-Debatten hält er in diesem Zusammenhang nichts. Vielmehr müsse man die Wählerschaft zur Verantwortung ziehen: "Wer der AfD seine Stimme gibt, der wählt auch die AfD von Höcke, der davon gesprochen hat, dass man einige Volksteile 'verlieren' werde, wenn man an der Macht ist. Das ist eine unverhohlene Androhung von Gewalt"