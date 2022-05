Drei Monate Krieg in der Ukraine – die Hilfsbereitschaft in Deutschland ist nach wie vor groß, allein bis Ende April wurden 752 Millionen Euro gespendet. Auch Sachspenden und Medikamente wurden und werden weiterhin benötigt. Andriy Bernadyn von der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Rhein-Neckar in Heidelberg schätzt, dass seine Organisation bislang etwa 70 LKW mit Hilfsgütern in die Ukraine gebracht habe, das Land befinde sich gerade in einer sehr schwierigen Phase, „wir benötigen dringend weiter die Hilfe und Unterstützung von der ganzen Welt“, Medikamente, Nahrungsmittel, Hygieneartikel und auch Spenden seien nötig: „Wir haben vor zwei Wochen einen Kühlwagen für den Transport von Leichen organisieren müssen. Wir appellieren an die deutsche Gesellschaft und den deutschen Staat uns weiter zu helfen.“ Man dürfe sich nicht an den Krieg gewöhnen, in Deutschland „wo man die Sirenen nicht hört, wo man die zerstörten Häuser nicht sieht, wo man die getöteten Menschen nicht sieht, kommt mit der Zeit die Phase, wo man sich damit abfindet. Aber die Hilfe darf nicht abbrechen.“ mehr...