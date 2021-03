Fake News verbreiten sich auch deshalb leicht, weil sich Menschen in ihrem Informationsverhalten immer auch an anderen orientieren, so die Politikwissenschaftlerin Jeanette Hofmann in SWR2. Es gebe in dieser Hinsicht einen „Tribalismus“, so Hofmann, „dass Gruppenzugehörigkeit wichtiger sind als der Wahrheitsgehalt von Informationen“. mehr...