Dieter Wedel war der bekannteste Autor, Produzent und Regisseur des Deutschen Fernsehens. Seine Mehrteiler wie „Der große Bellheim“ mit Mario Adorf war die zu der Zeit teuerste deutsche Fernsehproduktion. „Kir Royal“ oder „Der König von Sankt Pauli“ bescherten den Sendern Traumeinschaltquoten. Über tyrannischen Machtmissbrauch am Set bis hin zu den Vorwürfen von sexueller Nötigung und Vergewaltigung wurde lange nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen, bis 2019 mehrere Schauspielerinnen im ZEIT Magazin mit ihren Erlebnissen an die Öffentlichkeit traten. Vom Medienliebling wurde er über Nacht zum Außenseiter. Gestern wurde bekannt, dass Wedel bereits am 13. Juli in Hamburg verstorben ist. mehr...