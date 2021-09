Mit „Freitagnacht Jews“ hat Daniel Donskoy Schlagzeilen gemacht. In der ersten jüdischen Late-Night-Show Deutschlands, spricht er mit seinen jüdischen Gästen über jüdisches Leben. Das ist nur eine Facette des 31-Jährigen: Er macht Musik, hat Schauspiel und Musical studiert. Dazu ist er ein echter Weltbürger: in Russland geboren, in Deutschland und Israel aufgewachsen, in London und New York studiert. mehr...