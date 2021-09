„2015 muss sich wiederholen!“ – Die Sprachspiele der EU-Flüchtlingspolitik

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat ein besonderes Verhältnis zu Afghanistan. Dieses Verhältnis zeigte sich regelmäßig an seiner Freude über Abschiebungen in das Krisenland. Und dieses Verhältnis zeigt sich auch jetzt wieder, wenn er dem österreichischen Kanzler Sebastian Kurz beispringt, der überhaupt keine Menschen aus Afghanistan aufnehmen will. Der verbale Grenzschützer Horst Seehofer wählt dabei eine Sprache, die alles aufgibt, was Europa human macht, meint Max Bauer in seinem Kommentar.

Seehofers Sprachspiel wird harte Politik

Es ist ein böses Spiel, das Horst Seehofer da spielt – ein böses Sprachspiel. Und dieses böse Sprachspiel ist jetzt bis in die gemeinsame Erklärung der EU-Innenminister gewandert. „Unkontrollierte illegale Migrationsbewegungen“ gelte es zu verhindern, steht da. Keine Flüchtlings-Kontingente, keine sicheren Fluchtwege nach Europa. Was die EU-Minister beschlossen oder nicht beschlossen haben, ist die Wendung des Seehoferschen Sprachspiels in eine harte, unmenschliche Politik.

Dieses Sprachspiel von Seehofer, Kurz und anderen beginnt mit einem Ausdruck, der schon längst den Sprachraum rechtskonservativer Polit-Akteure verlassen hat, mit der „illegalen Migration“. Nach den Werten, auf die Europäer in Sonntagsreden so stolz sind, gibt es jedoch keine „illegale Migration“. Völkerrecht und Menschenrechte schützen die Freiheit der Bewegung des einzelnen, erst recht, wenn dieser sich die Freiheit nimmt, vor Gefahren für das eigene Leben zu fliehen.

Kein Mensch ist illegal!

„Illegal“ kann das Handeln des einzelnen nicht sein, wenn er sich auf den Weg macht, Grenzen zu überschreiten, um seine individuellen Rechte auf Leben und Gesundheit zu bewahren. „Illegal“ wird nicht ein Mensch, sondern sein Handeln. Und auch erst, wenn die Gesetze eines Staates, in den ein Mensch kommt, seinen Aufenthalt nach klaren Kriterien und nach der Prüfung in einem rechtsstaatlichen Verfahren für unrechtmäßig erklären. So etwas wie kollektive „illegale Migrationsbewegungen“ gibt es nicht. Sie sind eine Sprachverwirrung. Und mehr noch eine Sprachfälschung.

Denn das Recht auf Flucht ist ein subjektives Recht des einzelnen. Der völkerrechtliche „Grundsatz der Nichtzurückweisung“ macht eine individuelle Prüfung nicht der Migration, sondern des Aufenthalts notwendig. Seehofer und die meisten seiner europäischen Kollegen machen aus diesem subjektiven Recht eine kollektive Bedrohung, die sogenannte „illegale Migration“. Nicht der einzelne, der es aus Afghanistan raus geschafft hat, zählt, sondern die Masse, vor der man warnen kann und die pauschal zum Sicherheitsrisiko erklärt wird.

Verneinung der Grundlage europäischer Werte

Der Ausdruck „illegale Migration“ wird von auch vielen Medien einfach nachgebetet und er ist doppelt zynisch. Weil er die Grundlage europäischer Werte, subjektive Rechte nämlich, verneint, wenn sich Afghaninnen und Afghanen auf sie berufen. Und weil die europäische Politik nach zwanzig Jahren Afghanistan-Einsatz für die Zustände eindeutig mitverantwortlich ist, die die Menschen jetzt zur Flucht zwingen.

Während der letzten großen geopolitischen Krise in Syrien hat Angela Merkel ein Zeichen gesetzt, das historisch war und ihr Ansehen in der ganzen Welt eingebracht hat. Das Sprachspiel damals hieß „wir schaffen das!“. Jetzt zeigt Merkel sich kleinmütig und spricht von humanitärer Versorgung in Transitstaaten. Doch sie darf sich und Europa nicht täuschen: Ihre historische Bewertung als Krisenkanzlerin wird wesentlich davon abhängen, wie sie sich in den nächsten Wochen positioniert. Auf das böse Sprachspiel Horst Seehofers gibt es im Grunde nur eine Antwort. Sie ist plakativ, aber sie ist die einzig humane der europäischen Werte auf die Lage in Afghanistan. Sie muss lauten: „2015 muss sich wiederholen!“