20 Jahre Euro – Eine Währung zwischen Hoffen und Bangen

Das Urteil sei zu erwarten gewesen, trotzdem sei es eine tragische Geschichte, sagt Irina Scherbakowa in SWR2. Die Germanistin gehört zu den Mitgründern von Memorial, eine der renommiertesten und bekanntesten Menschenrechtsorganisationen in Russland. Gegründet wurde sie Ende der 80er Jahre vom sowjetischen Dissidenten und Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow. Memorial setzt sich für die Aufarbeitung von politisch Verfolgten ein und sie klären über den stalinistischen Terror in der Sowjetunion auf. Diese wichtige Arbeit werden sie nun erst mal nicht weiter ausüben können. Das Oberste Gericht Russland hat heute ihre Auflösung gefordert. Die Begründung: Die Organisation habe gegen das Gesetz für sogenannte ausländische Agenten verstoßen. Scherbakowa nennt das ein „Gummi-Urteil“: „Es wurden keine Vorstöße gegen das sogenannte „Agentengesetz“ erwähnt, sondern in der Rede ging es um direkte politische Anschuldigungen.“ Memorial sei dem Kreml ein Dorn im Auge, nicht weil sie die sowjetische Vergangenheit schwarzmalen, sondern weil sie „den Staat als einen terroristischen Staat bezeichnen. Und das ist ein Vorstoß gegen den Staat, denn der soll von jeglicher Kritik befreit sein, das ist die Hauptsache für das Urteil“, glaubt Scherbakowa. Auch wenn die zukünftige Arbeit erschwert werde, so werde sie trotzdem fortgesetzt, solange diese Arbeit für die Menschen wichtig ist, so Irina Scherbakowa. mehr...