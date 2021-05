Die Corona-Pandemie könnte bis Ende 2021 auch zu einem Anstieg der HIV-Infektionen führen, zu etwa 300.000 zusätzlichen Aids-Erkrankungen, befürchten die Vereinten Nationen im Bericht zum Welt-Aids-Tag am 1. Dezember. Das liege vor allem daran, dass die Corona-Pandemie zu einer Verringerung der Test- und Versorgungsstrukturen führe, so Holger Wicht, Sprecher der Deutschen AIDS-Hilfe, in SWR2. Probleme bestünden sowohl bei der Versorgung mit Medikamenten wie auch dabei, dass sich infolge der Pandemie zu wenig Menschen auf das AIDS-Virus testen ließen. Aus Erfolgen bei der Behandlung des HI-Virus ließe sich dabei auch in der jetzigen Pandemie lernen. Insbesondere habe sich der Erfolg gezeigt, auf eine gemeinsame „Lernstrategie“ in der Krise zu setzen, statt auf Infizierte lediglich Druck auszuüben und sie mit Verboten zu belegen. mehr...