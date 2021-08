"Wir sind ein Symbol für die geistige Renaissance jüdischen Lebens nach der Shoa", sagt Rabbiner Edward van Voolen über das neue Europäische Zentrum für jüdische Gelehrsamkeit, das am 18. August in Potdsam eröffnet wird. Die Unterbringung von drei Rabbinerseminaren unter einem Dach sowie der Neubau einer Synagoge gebe die Chance einer ständigen Zusammenarbeit. "Wir verbinden also Wissenschaft mit Tradition", formuliert van Voolen als Anspruch, um auch aktuelle Themen wie Klima, Pluralität, Wirtschafts- und Medien-Ethik unter dem Blickwinkel jüdischer Theologie in Lehre und Forschung einbinden zu können. "Wir werden sehr viele Menschen anziehen aus der ganzen Welt", glaubt van Voolen und nennt anstehende Studierenden-Austauschprojekte mit Frankreich und Russland.

Durch den Neubau einer Synagoge in Potsdam, die dem neuen Zentrum angegliedert wird, sei eine Verankerung jüdischen Lebens in der Stadt möglich. "Wir sind eine offene Institution", sagt van Voolen über das Zentrum und seine Anbindung: "Wir sind Teil des Diskurs, der in Europa zu jüdischen Themen stattfindet."

Drs. Rabbiner Edward von Toolen stammt aus Utrecht und ist Rabbiner der jüdischen Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern und von Göttingen. Er ist Direktor des neuen Europäischen Zentrums für Jüdischen Gelehrsamkeit und lehrt dort Liturgie und Homiletik. mehr...