Mit ihrem neuen Essay geht die Verfassungsrechtlerin Sophie Schönberger auf die Krise ein, in der viele demokratische Staaten zurzeit stecken. „Zumutung Demokratie“ heißt das Buch, dass in einer Zeit erscheint, in der viele Bürger ihre Staatsform als genau das empfinden. „Demokratie verlangt von uns, jeden erstmal als gleich zu ertragen“, betont Schönberger in SWR2.