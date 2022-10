1986 wurde im Keller der Zionskirche in Berlin-Mitte die „Umweltbibliothek“ gegründet. Mit den von ihr herausgegebenen „Umweltblättern“ entwickeltet sie sich bald zu einem Zentrum der Opposition in der DDR. Die „Umweltblätter“ existierten bis 1989, dann wurden sie in „telegraph“ umbenannt. mehr...