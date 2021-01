„Wir leben in ernsthaften Zeiten und sind dennoch eine infantile Gesellschaft“ Dies sagt der Journalist und Autor Alexander Kissler in seinem neuen Buch „Die infantile Gesellschaft“. Nicht nur ihn treibt die Sorge um, dass wir irgendwie verblöden und uns auch noch wohl dabei fühlen. Die Klage ist nicht neu, sie ist auch nicht originell, aber das macht sie nicht weniger bedrückend. Gleichzeitig sind es gerade die Jungen, die gerade in der Klimadebatte die Erwachsenen unter Handlungsdruck setzen. Wird unsere Gesellschaft und damit auch jeder Einzelne in ihr nun reifer oder unreifer. Und wenn das wirklich so ist, was bedeutet es. Thomas Ihm diskutiert mit Felix Finkbeiner - Plant for the Planet, Lisa Nienhaus - Wirtschaftsredaktion Die ZEIT, Alexander Kissler - Journalist und Autor mehr...