Enten füttern, auf Bänken knutschen, auf Wiesen picknicken: Öffentliche Parks bieten grüne Fluchten für Verliebte, Familien und Senioren und sind aus unserem städtischen Leben nicht wegzudenken. Der Hyde Park in London, der Central Park in New York oder der Englische Garten in München sind berühmte Aushängeschilder ihrer Städte und Spiegel ihrer Zeit. In schönen und in schwierigen Lebensphasen bieten Parks die Möglichkeit, zu entspannen und die Seele baumeln zu lassen. mehr...