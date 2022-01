Als Honorarprofessor an der Hochschule der Medien in Stuttgart möchte Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni auch selbst etwas von den angehenden Journalistinnen und Journalisten lernen, sagt er in SWR2: „Ich möchte mitbekommen, wie die nächste Generation rangeht an die Sache, was sie sich vorstellt“, sagt der Anchor des Nachrichtenflaggschiffs im Ersten im Gespräch mit Frauke Oppenberg. mehr...