„Die Midterm-Elections in den USA werden wieder spannend,“ darauf hat der Politikwissenschaftler Michael Werz vom Center for American Progress im Interview mit SWR2 hingewiesen. Als Gründe nannte Werz das Ende der Covid-Krise und die positiven Entwicklungen der ökonomischen Situation in den USA. Der wichtigste Faktor jedoch sei, dass sich die Republikaner mit ihrer Position zum Abtreibungsrecht „in eine Sackgasse“ manövriert hätten.

Die Entscheidung des Obersten Gerichtshof zum Abtreibungsrecht habe erhebliche Gegenreaktionen hervorgerufen – auch in strukturell konservativen Kreisen. „All das führt dazu, dass es für die Demokraten besser aussieht als es noch vor einigen Wochen der Fall war“, betonte Werz.

Wahlentscheidend würden darüber hinaus vor allem soziale Fragen. Nachdem der demokratische US-Präsident Joe Biden große Infrastruktur- und Investitionsprogramme durch Abgeordnetenhaus und Senat gebracht hätte, würden die Menschen beginnen zu spüren, dass die Leistungen bei ihnen ankommen. „Das hat die Stimmung deutlich verändert. Man wird sehen, ob das hält bis November", so Werz weiter.