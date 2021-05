Eine Abkehr von der liberalen Demokratie entstehe oft aus einer Angst vor dem gesellschaftlichen Wandel, so der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck in SWR2. Gauck ist 2021 Inhaber der Stiftungsprofessur der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und spricht in einer Vorlesungsreihe über „Demokratie in Frage“.

Etwa ein Drittel der Menschen in den europäischen Staaten reagiere vor allem mit Angst und Vorbehalten auf die Umwälzungen durch Digitalisierung, Klimawandel und die globalisierte Wirtschaft, so Gauck. Dem Liebäugeln mit autoritären Systemen und Regierungsformen müsse man jedoch die großen Vorteile der Demokratie vor Augen führen. Joachim Gauck: „Ich wünsche keinem, der China oder Russland bewundert, seine Lebenszeit in einem dieser Staaten verbringen zu müssen.“

Herausforderungen bestünden aber natürlich auch für die westlichen Gesellschaften. Einer Aushöhlung von Freiheitsrechten während der Pandemie könne die Politik beispielsweise nur begegnen, indem sie verschiedene Positionen von Expertinnen und Experten immer wieder abwäge. Anders als die Medien müssten die politisch Verantwortlichen dann aber auch schnell entscheiden. Joachim Gauck: „Politik muss handeln. Wenn sie nicht handelt, wird sie vom Wähler auch abgestraft“. Daher komme es mitunter auch zu „holzschnittartigen Entscheidungen“.

Das jedoch, so der ehemalige Bundespräsident, sei nicht problematisch, solange die Regierenden nicht grundsätzlich die Absicht verfolgten, autoritäre Entscheidungsmuster einzuführen. Solche Tendenzen habe es in Deutschland aber bislang bei keiner Regierung gegeben.

Es seien in Deutschland deshalb vor allem liberale Stimmen aus der Publizistik und Rechtswissenschaft, die vor einer Gefährdung der Freiheitsrechte in der Pandemie warnten. Das kulminiere in dem Appell „Bitte, treibt keinen Schindluder mit unseren originären Rechten“, so Gauck. Eine Mehrheit in Deutschland lege demgegenüber aber vor allem Wert auf die Wahrung von Sicherheit in der Krise. mehr...