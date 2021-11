Seit 140 Jahren ist er tot. Und doch sehr lebendig – nicht nur in Russland, sondern gerade auch bei uns. Die Neuübersetzung von Verbrechen und Strafe im Fischer Verlag geht bald in die 19. Auflage, in den großen Theatern gibt es aktuell legendäre Inszenierungen, etwa an der Volksbühne oder in Hamburg und auch die Feuilletons befassen sich heute nochmal ausgiebig mit diesem großen Literaten. mehr...