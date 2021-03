Der Weg für Frauen in die Wissenschaft sei unverändert „lang und steinig“, sagt Prof. Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB), in SWR2. In der wissenschaftlichen Praxis seien Beruf und Familie oft kaum zu vereinbaren. Wenn überhaupt, würden Frauen eine Professur erst jenseits der 40 erreichen. Denkbar seien flexiblere Qualifikationswege, auch ein Verzicht auf die Habilitation. Viele der jungen Wissenschaftlerinnen am WZB, so Allmendinger, hätten zu Beginn der Corona-Pandemie mit ihren kleinen Kindern dagesessen und seien gar nicht mehr zum Arbeiten gekommen. Unverändert müssten sich Frauen in der wissenschaftlichen Laufbahn stärker darstellen als Männer. Zum Start des Kinofilms „Marie Curie“ diskutiert Allmendinger mit anderen Podiumsgästen über die Situation von Frauen in der Wissenschaft. Die Diskussion soll zum Start des Films in viele Kinosäle übertragen werden, unter anderem in Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe, Stuttgart und Baden-Baden. mehr...