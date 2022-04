Alles streng biologisch und fair produziert - Amerikas größter Naturseifenhersteller kommt aus Deutschland, entstanden aus einer kleinen Kellerproduktion im eigenen Haus im jüdischen Viertel von Laupheim. Mit der "Machtübernahme" der Nazis gelang einem Teil der Familie die Flucht in die USA, der andere wurde ermordet. Der Sohn setzte die Produktion daraufhin mit klarer Botschaft fort: "all one" - ein Bekenntnis zu einer fairen, sozialen und nachhaltigen Unternehmensführung. Seit 2015 ist der Hersteller als "Benefit Corporation" anerkannt. mehr...