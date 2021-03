Atomkraft als die Lösung zum Klimaschutz ist „völlig unrealistisch“ sagt Werner Eckert, Leiter der SWR-Fachredaktion Umwelt und Ernährung. Dazu sei die Atomkraft zu schwer zu vermitteln und vor allem zu teuer. Wahrscheinlich werde der Anteil an Atomkraftwerken, bei steigender Energienachfrage, in Zukunft sogar eher sinken. Dabei spielen vor allem die Kosten eine wichtige Rolle. Wichtig werde in Zukunft vor allem der internationale Austausch, so Eckert. Beispielsweise könne Deutschland Wind- und Solarstrom nach Österreich liefern, um Wasser in Speicherkraftwerke zu pumpen, die in Spitzenlastzeiten wieder zurück nach Deutschland fließen.