10 Jahre Fernbus: Ist der Hype vorbei?

Auf den Kulturseiten und im Netz wird an Gerhard Wolf erinnert, den Schriftsteller und Ehemann von Christa Wolf, der am Dienstag mit 94 Jahren in Berlin gestorben ist. Und es geht – angesichts der Katastrophe in der Türkei und in Syrien – um erdbebensichere Architektur – und um die Versäumnisse der türkischen Regierung