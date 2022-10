Die Waffenlieferungen an die Ukraine hätten gezeigt, dass das einen Unterschied in der Verteidigung gegen Russland mache, meint der SWP-Sicherheitsexperte Markus Kaim in SWR2. Angesichts der Nuklear-Rhetorik von Präsident Putin sei es seiner Meinung nach nun auch angebracht, die Abwehrpotenziale der NATO-Verbündeten zu demonstrieren, etwa in geplanten Manövern. Die tatsächliche Gefahr eines Einsatzes von Nuklearwaffen sieht Kaim jedoch für gering an. Dies sei weder militärisch zielführend und es würde Russland endgültig in eine isolierte Position ohne Verbündete bringen, meint der Experte. mehr...