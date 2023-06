Mit rund 2000 Veranstaltungen präsentiert sich der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag in Nürnberg. Ein Großereignis, finanziert aus Steuergeldern, obwohl nur noch knapp die Hälfte der Bevölkerung einer christlichen Kirche angehört. Welche Strahlkraft geht von Kirche, von Religion aus? Geht es auch ohne Glauben? Was hält die Menschen zusammen, was gibt ihnen Orientierung?

Silke Arning diskutiert mit

Mit rund 2000 Veranstaltungen präsentiert sich der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag in Nürnberg. Ein Großereignis, finanziert aus Steuergeldern, obwohl nur noch knapp die Hälfte der Bevölkerung einer christlichen Kirche angehört. Welche Strahlkraft geht von Kirche, von Religion aus? Geht es auch ohne Glauben? Was hält die Menschen zusammen, was gibt ihnen Orientierung? Silke Arning diskutiert mit Michael Bauer – Vorstand der Humanistischen Vereinigung, Nürnberg; Dr. Kristin Jahn – Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags, Fulda; Prof. Dr. Detlef Pollack – Religionssoziologe, Münster