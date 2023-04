„Wieder einmal ist Paris innovativ“, jubelte am Sonntag die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Innovativ heißt in dem Fall: Paris verbannt ab September alle E-Roller aus der Stadt. Bei einer Bürgerbefragung haben sich am Wochenende 89 Prozent für ein Verbot der Leih-Scooter ausgesprochen. Nicht innovativ, sondern völlig falsch finden die Zeitungen am Dienstag die Pariser Entscheidung. Es folgt eine Verteidigung, gar eine „Lobpreisung des zu Unrecht verfemten Elektrogefährts“, wie es die taz formuliert.