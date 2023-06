„Mein Gott, Herr Pfarrer“ – so heißt das neue Stück von René Pollesch über Glauben und Religion, das morgen an der Berliner Volksbühne Premiere hat. Mit dabei: Sophie Rois, die nach sechs Jahren ihr Comeback an der Volksbühne feiert – das ist ein Thema heute auf den Kulturseiten der Zeitungen und im Netz. Und es geht um den neuen Spiderman-Film: „Across the Spider-Verse“, der als – ziemlich spektakulärer – Animationsfilm wieder näher an seinen Ursprung, den Comic, rückt.