„Wir sehen schmerzlich, wo es fehlt", sagt der Kölner App-Entwickler Holger Simon, dessen Firma Webseiten und Apps für Kultur-Institutionen entwickelt. Es fehle in Museen neben der Infrastruktur auch an einer Arbeitskultur, wie man gemeinsam Projekte umsetzt, so Simon im Gespräch mit SWR2.



Doch sei es ein genuiner Auftrag der Museen, Kultur zu vermitteln. Sie müssten auch Besucher ansprechen, die nicht kommen können. Beispielhaft sei in diesem Zusammenhang, was das Frankfurter Städel-Museum biete. Simon sieht den Digitalisierungszwang der Kultur-Häuser optimistisch: „Das ist eine der wenigen positiven Seiten, die Corona hat."



