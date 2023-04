Mehr als ein Museum: Das neue Hölderlinhaus in Nürtingen

Nach langjährigem Umbau und erhitzten Diskussionen über die Gestaltung präsentiert sich das Hölderlinhaus in Nürtingen mit neuem Konzept. Der authentische Ort, mit dem viele Dichterhäuser punkten, tritt hier zugunsten einer offenen, lebendigen Nutzung des Hauses in den Hintergrund: Volkshochschule, Kulturamt und die neue Dauerausstellung zu Hölderlin in Nürtingen sind hier unter einem Dach.





Einblick in die Dauerausstellung im Hölderlinhaus Nürtingen die arge lola

„Wir können nicht sagen, Hölderlin hat in dem Zimmer hier oben, in dem Zimmer hier oder dort geschlafen. Das sind alles Mutmaßungen, das kann man sich vorstellen, aber wir haben keine gesicherten Erkenntnisse ... “

Auf der Suche nach dem Hölderlinhaus in Nürtingen landet man nicht nur im Kulturamt der Stadt, sondern auch in der Volkshochschule. Doch der Weg in Unterrichts- und Büroräume führt unweigerlich an der Beletage vorbei, an den ehemaligen Wohnräumen von Hölderlins Familie, in die man schon von außen durch ein großes Fenster einen Blick werfen kann.

Hölderlinwand mit alten Fachwerkbalken aus dem 19. Jahrhundert die arge lola

Der Kometen steht für Bildungsbegriff Hölderlins

„Möchte ich ein Komet sein?“ – der Titel der neuen Ausstellung steht für Hölderlins Bildungsbegriff, meint Milena Wießler, die als Leiterin des Nürtinger Stadtmuseums. Das Kometenmotiv zieht sich daher wie ein roter Faden durch den großen Ausstellungsraum. Das ist das eine, was sofort auffällt. Das andere sind die Schulbänke, die sich hier Reihe für Reihe wie in einem Klassenraum formieren. Ein Verweis auf die Geschichte des Hauses, in dem nach 1812 verschiedenste Schulen – von der Mädchen- über die Industrie- bis zur Volksschule – untergebracht waren. Hölderlin und die Bildung ist daher das zentrale Motiv dieser Ausstellung.