Die Kombination aus Corona-Pandemie, Donald Trump, Black Lives Matter und bevorstehende Präsidentschaftswahl stellt viele Menschen wieder vor die Frage: Wie ticken überhaupt die USA? Der Porträtband „Divided we stand“ des Schweizer Fotografenpaares Monika Fischer und Mathias Brachler nähert sich einer Antwort an.

Roadtrip quer durch die USA

Über drei Monate on the Road, kreuz und quer durch die USA, war das Fotografenpaar Monika Fischer und Mathias Braschler unterwegs, um Menschen aller Schichten und Herkünfte darzustellen – in Porträts und Selbstauskünften der Abgebildeten. Von Hollywood-Produzenten und Nasa-Ingenieur*innen bis zu Native Americans, illegalen Einwanderern und Rodeoreiter*innen reicht das Spektrum: „E pluribus unum“ – ein brillantes und berührendes Psychogramm der Nation.

„Ganz, ganz viel ist einfach der Zufall — und das ist auch die Schönheit des Projektes. Dass man Leute trifft, die noch nie irgendwo aufgetaucht sind.“ Mathias Braschler

Hautnah am „American way of life“

Die Bilder zeigen Menschen vor weißem Hintergrund, in perfekt gesetztem Studiolicht — rein formal nichts Innovatives. Aber die Porträtserie entwickelt eine enorme Kraft, weil die Abgebildeten es gestatten, ihnen porentief nahe zu kommen. Das gehe nur in gegenseitigem Vertrauen, erklärt Monika Fischer, die ihre Erfahrung als Dramaturgin in die Fotoprojekte der beiden einbringt.