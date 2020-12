„Wir haben nach wie vor keine belastbaren Zahlen“, sagt der Provenienzforscher Uwe Hartmann über den von der DDR begangenen Kunstraub. Deshalb beschäftige sich das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste bei seiner digitalen Herbsttagung schwerpunktmäßig mit dem Thema.

Enteignet wurden erst Großgrundbesitzer, später Systemkritiker

Im Gespräch mit SWR2 erklärt Hartmann, der den zuständigen Fachbereich des Zentrums leitet, die Enteignung von Kunstwerken und Kulturgut habe praktisch direkt mit Einrichtung der Sowjetischen Besatzungszone begonnen und zunächst Großgrundbesitzer betroffen.

Danach habe das SED-Regime so genannte „Republikflüchtlinge“ sowie, vor allem ab den 1980er-Jahren, Sammler und Kunsthändler sanktioniert. „Wer nicht mit dem System einverstanden war und die DDR verlassen hat, der konnte aus dem Westen nicht auf sein Eigentum zurückgreifen“, so Hartmann.

Verkauf in den Westen - um Devisen zu bekommen

Auch um Devisen zu bekommen, seien viele Kunstwerke in Museen im Westen gelandet - auch in Österreich, der Schweiz und Frankreich - oder in Privatbesitz. Das Problem für die Provenienzforschung heute sei, dass viele Betroffene unmittelbar nach der deutschen Einheit 1990 keinen Antrag nach dem „Ausgleichs-Leistungsgesetz“ gestellt haben. Daher fehlte die gesetzliche Grundlage für eine Rückgabe, so Hartmann.

Wenig Ahnung von DDR-Raubkunst in Museen Westeuropas

In den Museen in den Ost-Bundesländern herrsche zwar durchaus Sensibilität für das Thema: „Viele Kolleginnen und Kollegen wissen, dass wir die Herkunft der Objekte hinterfragen müssen“. Anders sei das in den alten Bundesländern oder in Westeuropa. Dort hätten Museumsdirektoren, Kuratoren und Forscher von den Vorgängen oft nur wenig Ahnung.

Uwe Hartmann leitet den Fachbereich Provenienzforschung am Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Aufarbeitung der Entziehung und Enteignung von Kulturgütern in der DDR.