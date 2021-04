,,Ich arbeite viel am Schreibtisch und der Schreibtisch ist für mich ein Ort des konzentrierten Arbeitens, wo Ideen konzipiert und verwaltet werden“, beschreibt Künstlerin Karin Sander ihre Arbeitsmethoden in SWR2. Dadurch habe sie immer einen Bezug zu all dem, was sie an ihrem Schreibtisch umgebe — und so seien ihre „Office Works“ entstanden, Konzeptkunst mit Heftklammern oder Locherpunkten. mehr...