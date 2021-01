Wegen der angespannten Lage im Iran kann eine für Ende März geplante Ausstellung im Archäologischen Museum in Frankfurt vorerst nicht stattfinden. „Die Versicherung und die Kunsttransportfirma haben den Vertrag aufgrund der Sicherheitslage gekündigt beziehungsweise die Angebote zurückgezogen“, erklärt Museumsleiter Wolfgang David in SWR2. Die Ausstellung mit dem Titel „Tod im Salz. Eine archäologische Ermittlung in Persien“ wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Schau soll das Leben von Bergarbeitern in einer persischen Salzmine vor mehr als 2.000 Jahren dokumentieren.