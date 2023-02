Wladimir Kaminer: „Alle, die sich vom Krieg distanziert haben, sollen unbedingt auftreten“

per Mail teilen

„Man braucht viel Fantasie, um in einer Opernsängerin eine Kriegsverbrecherin zu sehen“, sagt der deutsche Autor Wladimir Kaminer, „aber ich verstehe, dass ukrainische Künstler*innen nicht eine Bühne mit Russen teilen wollen“. „Alle, die sich vom Krieg distanziert haben, sollen unbedingt auftreten“, denn auch sie seien Leidtragende dieses Verbrechens, so Kaminer.

Natürlich hätten die Künstler eine besondere Verantwortung. Aber wenn sie nicht auf der Seite dieses verbrecherischen Regimes stünden , sollten Sie unbedingt auftreten, dass sehe er auch so im Hinblick auf die Zukunft Russlands, so Kaminer. “Nach dem Krieg wird Russland nicht verschwinden. Es bleibt nach wie vor unser Nachbarland. Und wir müssen heute am besten schon darüber nachdenken, mit wem wir da reden.“

Viele populäre Künstlerinnen und Künstler haben Russland verlassen

Für Kaminer liegt die rote Linie ist bei der Rechtfertigung des Krieges. Es gäbe tatsächlich einzelne Personen in künstlerischen Bereich, die dies täten, da wären aber schon immer nicht die besten gewesen. Viele Künstler-Koryphäen – gerade der populären Musik – hätten Russland verlassen, alles Menschen, die viel berühmter seien als Putin in Russland – von Alla Pugatschowa bis Boris Grebenshikov. „Die sind jetzt im Ausland und sammeln Gelder, um die Ukraine zu unterstützen, äußern sich deutlich und kritisch in allen möglichen Medien. Das muss man auch zeigen.“

Der Streit um den Auftritt Netrebkos in Wiesbaden

,,Man kann nicht tolerieren, dass die Ukraine als Reaktion (auf den russischen Angriffskrieg) alles Russische ausmerzt“, begründete auch Uwe Eric Laufenberg, Intendant des Staatstheaters Wiesbaden, sein Festhalten an dem Auftritt Netrebkos in Wiesbaden.

Kritiker halten jedoch die nicht unerheblichen Verstrickungen Netrebkos in das System Putin dagegen: Jahrelang war die Starsopranistin prominenter Gast im Kreml, bezeichnete Putin als „offenen, bezaubernden und gutherzigen Menschen“, wirkte 2014 bei der die Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Sotschi mit und gab zu ihrem 50. Geburtstag im September 2021 ein Gala-Konzert im Kreml.