Thomas Duttenhoefer hat bereits im Februar seinen 70. Geburtstag gefeiert, aber nicht zuletzt bedingt durch die Corona-Pandemie wurde erst letzte Woche seine Jubiläumsausstellung im „Kulturhof Flachsgasse" in Speyer eröffnet. Deswegen kam der Bildhauer, der seit 1979 in Darmstadt lebt, zurück in seine Heimatstadt. Martina Conrad hat Thomas Duttenhoefer in Speyer getroffen und zusammen haben sie Erinnerungen und frühen Werken nachgespürt. mehr...