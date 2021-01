Eigentlich hübscht Nick Schmid Bilder am Computer auf. Als Grafiker für ein Möbelhaus ist er vor allem Schreibtischtäter. So verdient er sein Geld. Aber sobald er kann, lässt er die Maus fallen und geht raus in die Natur. Der 24-jährige Landschaftsfotograf aus dem Schwarzwald hält überall auf der Welt fest, was ihn berührt.

„Wir verschwenden viel zu viel Zeit mit den negativen Dingen in unserem Leben. Ich möchte mit meinen Fotos und Videos mehr positive Energie und den Sinn für das Schöne in unserer Welt verbreiten.“ Nick Schmid, Landschaftsfotograf

Mit seinem Bild einer Schweizer Nebellandschaft hat er es jetzt in die aktuelle Ausgabe des International Landscape Photographer of the Year Award geschafft. Es ist quasi der Ritterschlag in der Landschaftsfotografie-Szene, denn er hat offiziell eines der 101 schönsten Bilder des Jahres geschossen.

Nick Schmids Aufnahme „Land of Dreaming” zählt zu den 101 schönsten Bildern des Jahres 2020. Pressestelle Quelle: nickschmid.com

Weil Kunscht!-Reporter Steffen König auch gerne schöne Landschaftsbilder machen können will, hat er sich mit Nick Schmid auf dem Feldberg getroffen und fleißig Tipps gesammelt.