Wie das Training der Körper begann: „Baden in Schönheit“ im LA8 in Baden-Baden

Im 19. Jahrhundert habe etwas Entscheidendes begonnen, so der Direktor des Museums LA8 in Baden-Baden, Matthias Winzen: An die Stelle des Leibes trete der Körper, an die Stelle des Gefühls, den eigenen Krankheiten und Gebrechen ausgeliefert zu sein, gottergeben auf Natur und Gesundheit hoffen zu müssen, ein neues Körpergefühl: Diesen eigenen Körper trainieren, verbessern, optimieren zu können.



Die Anfänge dieser Entwicklung mit heute teils bizarr anmutenden Fitness-Apparaten wie dem Strom-Vitalisierern dokumentiert das Museum LA8 in Baden-Baden in der jetzt zugänglichen Ausstellung „Baden in Schönheit. Die Optimierung des Körpers im 19. Jahrhundert“ - eine mentalitätsgeschichtliche Schau zum Thema Badekultur.