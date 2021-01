2021 ist Beuys-Jahr: Am 23. Januar jährt sich der Todestag von Joseph Beuys zum 35. Mal, am 12. Mai ist sein 100. Geburtstag. Viele Museen widmen dem Erfinder der „sozialen Plastik“ in diesem Jahr Sonderausstellung.

Beuys verstand Kunst als Lebenselixir Sein langjähriger Weggefährte Klaus Staeck sieht in Beuys einen „Universalkünstler“. Er sei auf die Leute zugegangen und habe sich stets seinem Publikum gestellt. Joseph Beuys, so Klaus Staeck im Gespräch mit SWR2, habe Kunst nie als elitären Begriff zelebriert. Seine Aktionen seien vielmehr immer auf das Publikum gerichtet gewesen. Beuys verstand Staeck zufolge „Kunst nicht nur als Wandschmuck, sondern als Lebenselixier, als eine Möglichkeit, eigene Kreativität einzubringen, ohne dass man gleich zum Künstler werden muss!“ Klaus Staeck Imago imago/epd 7.000 Eichen in Kassel Staeck weist auch auf die ökologischen Aktionen von Beuys hin. Beispielsweise hatte der Künstler anlässlich der documenta 7 in den 1980er-Jahren in Kassel 7000 Eichen pflanzen lassen. „Das ist eine klassische Beuys-Aktion, die alles andere als elitär ist“, so Staeck. Beuys war auch Mitbegründer der Grünen, wandte sich allerdings später enttäuscht von der Partei ab. Das Beuys-Jahr 2021 - Joseph Beuys zum 100. Geburtstag Am 12. Mai 2021 jährt sich der Geburtstag des Künstlers Joseph Beuys zum 100. Mal. Zahlreiche Museen und Institutionen in Deutschland und Österreich wollen das Beuys-Jahr feiern, darunter allein 20 in Nordrhein-Westfalen. Aber auch die Staatsgalerie Stuttgart plant eine Ausstellung ab Ende März. Ausstellung in Stuttgart:

Joseph Beuys. Der Raumkurator. 26.3. bis 18.7.2021, Staatsgalerie Stuttgart Übersicht über das Beuys-Jahr in Nordrhein-Westfalen und anderswo:

Unter beuys2021.de sind zahlreiche Events weltweit gelistet.

