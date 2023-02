„Why are you creative?“ – Ausstellung im Stadtmuseum Simeonstift Trier

„Mein Körper, ein Korallenriff“ – mit Moderatorin Ariane Binder in der neuen Schau im Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen +++ Deutsch-türkische Popmusik – die Mannheimer Band „Engin“ auf Erfolgskurs +++„Daniel Richter“ – der neue Dokumentarfilm von Pepe Danquart gibt tiefe Einblicke in das Leben des Malerstars – jetzt im Kino +++ Kaugummiautomaten, Sahnetorten, Landschaften – die Bilder des amerikanischen Pop-Art Pioniers Wayne Thiebaud in der Fondation Beyeler +++ Gegen das Vergessen – die Holocaust-Überlebende Tova Friedman und ihr TikTok-Kanal +++ Kulturtipps – „Schattenkind“ im Kino und die „Queenz of Piano“ in Ludwigshafen