„Where Children sleep“: Eindrucksvolle Kinderporträts von James Mollison in Neu-Ulm

Der britische Fotograf James Mollison porträtiert weltweit Kinder. Sein Konzept: Ein hell ausgeleuchtetes Porträt Brustbild, kombiniert mit einer Ansicht ihres verlassenen Schlafplatzes. Ob New York, Phnom Phen oder Kathmandu – wir werden Augenzeugen von Kinderwelten, die mal erschütternd sind, mal überraschend, immer aber eindringlich authentisch. Eine Ausstellung in Neu-Ulm zeigt nun sein Projekt „Where Children Sleep“.

Keine Klischee-Bilder

Als der britische Fotograf James Mollison vor etwa 15 Jahren von einer Wohltätigkeits-Organisation gebeten wurde, Bilder von Kindern zu machen, hätte das ein hübscher kleiner Auftrag werden können. Doch Mollison lehnte den Job ab: „Ich schaute erst mal, welche Bilder sie schon hatten, und da waren entweder Kinder, denen Schreckliches zugestoßen war, ein Erdbeben oder eine Flut zum Beispiel – oder Kinder mit so einem riesigen Grinsen im Gesicht.“ Er weigerte sich, Kitsch und Klischees abzuliefern. Stattdessen begann er, Kinder in Eigenregie zu fotografieren — im Porträt und am vielleicht verletzlichsten Ort, den ein Mensch haben kann, seiner Schlafstätte.

Ich kann diese Bilder nur machen, weil ich eingeladen werde. Die Leute wollen zeigen, wie sie leben.

Begegnungen auf Augenhöhe

In Mollisons Ausstellung „Where Children Sleep“ im Ulmer Edwin-Scharff-Museum gezeigt wird, begegnen wir Kindern, die in Ziegenställen, auf dem nackten Erdboden, auf einer Müllhalde in Kambodscha oder unter freiem Himmel auf einer Matratze am Rand von Rom schlafen. Im Gegensatz zu den Bildern der Erdbeben- und Flutopfer, von denen sich Mollison absetzen wollte, berichtet er nun von Schrecken, die noch schlimmer sind, weil menschengemacht. Seine Bilder verabreichen uns dies in Form von sorgsam komponierten, fast klinisch kühlen Abbildungen.

Indira ist sieben Jahre alt und lebt in Kathmandu in Nepal James Mollison, Flatland Gallery, (Utrecht, Paris)

Das nepalesische Mädchen Indira etwa, das mit einem Hammer Granitfelsen zu Straßenschotter zerkleinert, gemeinsam mit ihren Eltern und jüngeren Geschwistern. Trotzdem, so erzählt James Mollison, gibt es so etwas wie Hoffnung für Indira, sie darf nun immerhin fünf Stunden täglich zur Schule. Die Armut der Familien zwingt Kinder wie sie dazu, mitzuverdienen.

Wohin man geboren wird, ist Glückssache

Dennoch bleibt es eine bittere Wahrheit, dass unzählige Kinder aus Rio de Janeiro, Kathmandu, Phnom Phen und anderswo kaum jemals jene Pläne schmieden können, die der 8-jährigen Justin aus New Jersey dem Fotografen anvertraut hat: Bürgermeister werden, oder wenn das nicht klappt, wenigstens Pokerspieler. Diese großartige und erschütternde Ausstellung zeigt, dass das Leben ein Glückspiel ist, von Kindesbeinen an.

Die Ausstellung „Where Children Sleep. Ein Fotoprojekt von James Mollison“ im Kunstmuseum Edwin Scharff Museum in Neu-Ulm läuft noch bis 6. Februar 2021.