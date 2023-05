,,Mir ist bereits 1987 die Vermutung gekommen, dass es so nicht weitergeht in der Baubranche", sagt der Ingenieur Werner Sobek. Weil es damals kein Internet gab und Daten nur schwer zu bekommen waren, gründete er das „Institut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren“ an der Universität Stuttgart und wurde dessen Professor.

Wie gegen Windmühlen hat der heute 70-Jährige gegen altbackene Meinungen übers Recycling in der Architektur und nachhaltiges Bauen gekämpft. Anlässlich seiner Abschiedsvorlesung spricht er bei SWR2 offen darüber, was in gar nicht so weiter Ferne auf die Menschheit zukommt, wenn sie weiter mit knappen Materialien wie Sand im Rekordtempo baut.