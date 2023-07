Freiwilliges Soziales Jahr in der Denkmalpflege – was fasziniert junge Menschen am alten Handwerk? SWR Kultur Reporter Steffen König fragt nach und packt mit an - in der Freiburger Münsterbauhütte +++ „Der König ist tot, lang lebe die Königin“ – die neue Ausstellung im Museum Frieder Burda in Baden-Baden setzt auf Frauenpower +++ „Nixon in China“ – wie aktuell ist die Oper von John Adams heute? Ein Probenbesuch beim Theater Koblenz +++ Ein Texaner in Stuttgart – der amerikanische Bariton Michael Mayes auf Pilgerreise mit der Stuttgarter Oper - durch die Parks der Landeshauptstadt +++ Kino im Kopf – das Hörtheater-Ensemble Mienenspiel aus Mainz bringt die True-Crime-Produktion „Haarmann-Protokolle" auf die Bühne +++

Kulturtipps – Licht- und Raumkunst mit Camill Leberer in Waldenbuch, Jazz mit David Helbock & Camille Bertault am 26. Mai in Bad Kreuznach und „Shakespeare in Love“ als Open Air Theater in Mainz