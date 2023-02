Berühmt wurde die französische Schauspielerin Delphine Seyrig durch Filme von Luis Buñuel oder François Truffaut an der Seite von Stars wie Michael Caine, Jane Fonda, Catherine Deneuve und Peter Fox. Doch Mitte der 70er Jahre nahm sie die Kamera selbst in die Hand, um ihre eigene, feministische Videokunst zu machen.

Delphine Seyrig und Viva bei den Dreharbeiten zu „Sois belle et tais-toi!“ (Sei schön und halt die Klappe), 1975, Courtesy Seyrig Archive Pressestelle © Alexandra & Géronimo Roussopoulos

Sei schön und halt die Klappe!

„Sei schön und halt die Klappe“ lautet der Titel einer ihrer Dokumentarfilme. Mitte der 1970er Jahre holte Delphine Seyrig berühmte Schauspielerkolleginnen aus Frankreich und den USA vor ihre Kamera: Maria Schneider, Juliet Berto, Ellen Burstyn, Jane Fonda erzählten ihr von ihren Erfahrungen in der männlichen Filmwelt. Sie sollte sich die Haare blond färben, erzählte ihr Jane Fonda, und eine Zahnärztin sollte ihr sogar den Kiefer brechen, damit sie schmalere Wangen bekomme.

Das restaurierte, digitalisierte Video ist ein Highlight der Ausstellung, das selbst 50 Jahre nach seiner Entstehung fassungslos macht. Einerseits. Zugleich nötigt es Respekt ab, wie offen, ungeschminkt und auch selbstkritisch die Frauen ihre Rollen reflektieren.

Delphine Seyrig (rechts) begrüßt die Frauenministerin Yvette Roudy (links) und Schriftstellerin Simone de Beauvoir (mitte) (März 1984) SWR Catherine Deudon/ Silke Arning

Zusammenarbeit von Künstlerinnen schafft neues Bewusstsein

Ihr Feminismus bestehe in der Kommunikation mit anderen Frauen, sagte Delphine Seyrig. Die einstige Diva entwickelte in der Zusammenarbeit mit Künstlerinnen wie Marguerite Duras oder Ulrike Öttinger ein neues Bewusstsein. Die Ausstellung im Württembergischen Kunstverein blättert diese Entwicklung in mehreren Kapiteln auf.

Die Frauen haben das Filmemachen erobert

Es gibt wenig klassische Exponate in dieser Ausstellung über die „Widerständigen Musen“: ein, zwei Kostüme, einige Fotos, dafür jede Menge Videos. „Die Widerständigen Musen“ – so lautet übersetzt der Name des Künstlerkollektivs, in dem sich Delphine Seyrig mit Filmemacherin Carole Roussopoulos in den 1970er Jahren zusammengeschlossen hat, um mit einer kleinen mobilen Sony-Kamera Frauenpolitik und eine eigene Videokunst zu machen. Die Frauen haben das Video und das Filmemachen erobert, was bis dahin in reiner Männerhand war, meint Kuratorin Nataša Petrešin-Bachelez.

Widerständige Musen. Delphine Seyrig und die feministischen Videokollektive im Frankreich der 1970er und 1980er Jahre

Ausstellung im Württembergischen Kunstverein Stuttgart

bis zum 7. Mai 2023