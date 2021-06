Seine Holocaust-Ausstellung in Dubai könne dabei helfen zu erkennen, wohin Antisemitismus führen kann, sagt Ahmed al-Mansoori. Die Ausstellung ist Teil des privaten Museums „Scheideweg von Zivilisationen“, das er gegründet hat.

Im vergangenen September haben die Vereinigten Arabischen Emirate diplomatische Beziehungen zu Israel aufgenommen. Viele in der arabischen Welt empfinden diesen Normalisierungskurs als Verrat an den Palästinensern. Ahmed al-Mansoori aber ist der Überzeugung, dass es sehr wichtig sei, Mitgefühl zu zeigen und das, was damals geschah, zu begreifen und anzuerkennen. „Eine einzige Ethnie, eine Religionsgruppe wurde gejagt und in Lager gesteckt. Das war sehr schlimm“. mehr...