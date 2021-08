Wer würde sich nicht gern die ganz großen Fragen vom Orakel von Delphi beantworten lassen? Die Möglichkeit gibt es nun: Mit „I am (VR)“ hat Susanne Kennedy beim Kampnagel-Festival in Hamburg ein virtuell begehbares Orakel geschaffen. Dabei, sagt die Regisseurin, sagen unsere Fragen viel mehr über uns aus, als die Antworten das je könnten.

Selbsterkenntnis ist der Weg

Getreu dem Motto des griechischen Orakels „Erkenne dich selbst“, habe man versucht, damit zu spielen. Nicht nur deshalb müssen Besucher*innen sich auch gewissermaßen rituell vorbereiten und die „richtige“ Frage finden: „Das war auch in diesen alten Tempeln so“, erklärt Kennedy, „dass man vorher ein ganzes Ritual vollziehen musste.“

Ein kleiner Einblick in das VR-Erlebnis:

Bei „I am (VR)“ wird daraus — genauso wie vermutlich bei den antiken Griechen — eine Selbsterfahrung mit VR-Headset. Sobald die Besucher*innen die VR-Brille aufgezogen haben, durchschreiten sie mehrere Räume, die wie Level eines Computerspiels funktionieren.

Bunte, psychedelische Reise in die Wahrnehmung

Die Reise führe, so Susanne Kennedy durch den eine Art futuristischen Tempel, der sich im Verlauf aber immer mehr auflöse — abhängig von der Einstellung des*der Besucher*in führe beispielsweise eine Tür in eine Art Wald, oder ein Lift auf einen anderen Planeten, bis man dann am Schluss vor das Orakel treten dürfe. Die Frage selbst bleibt aber geheim: What happens at the Orakel, stays at the Orakel.

„I am (VR)“ gastiert an mehreren Theatern

Die Installation „I am (VR)“ ist beim Kampnagel Sommerfestival in Hamburg im August 2021 zu sehen, außerdem, ebenfalls im August an den Münchner Kammerspielen. Das Wiener Volkstheater wird sie im Oktober 2021 zeigen.