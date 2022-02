Traum und Wirklichkeit - Der libanesische Medienkünstler Walid Raad polarisiert in der Kunsthalle Mainz

In der Kunsthalle Mainz schmückt man sich derzeit mit dem Namen des libanesischen Künstlerstars Walid Raad, der in New York wohnt und arbeitet. In mehreren Etagen zeigt er seine kritischen Arbeiten, die sich mit der Vergangenheit des Libanon, mit politischen Köpfen Europas oder auch mit Insekten oder Wasserfällen beschäftigen.

Aufmerksamkeit für das, was nicht da ist

Zwei meterhohe Holzkonstrukte des libanesischen Künstlers Walid Raad nehmen fast das ganze Entrée der Mainzer Kunsthalle ein. Sie sehen aus wie Puzzleteile, die aus noch größeren Holzkisten herausgeschnitten wurden.

Dem, was nicht da ist, solle man ruhig mehr Aufmerksamkeit widmen, sagt Walid Raad: „Als Künstler mache ich Kunst. Und dann muss man wirklich manchmal in die Historie schauen und sich die Politik vorknöpfen. Ich bin eigentlich gar nicht an der Politik interessiert. Ich bin an den Formen interessiert.“

Walid Raad ist in Dubai persona non grata

Kann man glauben oder nicht. Für Walid Raad – der in New York lebt und arbeitet, gerne im Museum of Modern Art ausstellt und von den Scheichs in Dubai am liebsten ausgeladen wird – ist der Aufenthalt in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt wahrscheinlich so etwas wie Urlaub am Wasser.

Seine Werke sind zum ersten Mal im deutschsprachigen Raum zu sehen. „We Lived so well together“ ist der Titel der Schau. Stefanie Böttcher ist stolz darauf, Walid Raad zeigen zu können. Jeder Raum ist eine installative Arbeit für sich. So wie auch die großen Puzzleteilen aus Holz und dazugehörige Collagen, etwa mit Abbildungen von Staatsoberhäuptern.

Die Beziehung von Kunst und Krieg im Fokus

In den Werken von Walid Raad geht es ganz stark um das Fragmentarische, um das, was fehlt, um Abdrücke und Spuren, die etwas hinterlassen haben. Ein Automotor im alten Turm der Kunsthalle deponiert, ist viel mehr als ein Stück altes Metall. Darüber eine Abbildung mit Politikern.

Diese Arbeit basiert auf den Explosionen von Autobomben der libanesischen Bürgerkriege. Fast 4000 Attentate gab es zwischen 1975 und 1991. Das Einzige, was von diesen schrecklichen Ereignissen geblieben ist, ist oft der Motor.

Die Beziehung von Kunst und Krieg, von Kunst und Zerstörung taucht immer wieder auf im Werk von Walid Raad, das alles andere ist, als leicht konsumierbar. Was ist Schein, was Sein: diese Frage sitzt dem Betrachtenden äußerst unangenehm im Nacken.

Fast wahre Märchen aus 1001 Krieg: Walid Raad in der Kunsthalle Mainz

Fotos von Walid Raad gibt es nicht – sie wären ja reale Abbilder

Selbst die wundervoll anzuschauenden Videoeinstallationen von Wasserfällen sind ein großes Täuschungsmanöver, sagt Stefanie Böttcher: „Es war so, dass Milizen sich dafür entschieden haben, bestimmte Wasserfälle im Libanon nach den Staatsoberhäuptern zu nennen, die sie unterstützt haben. Also Sadam Hussein Falls oder so. An die Füße der Wasserfälle werden noch kleine Cutouts befestigt.“

Walid Raad spielt indessen weiter mit Schein und Sein. Das macht ihn unangreifbar. Für ihn sind die Grenzen zwischen Fiktion und Realität zudem fließend: „Als Künstler fühlt man sich genauso real wie eine historische Gegebenheit in einem Kunstwerk“, sagt Walid Raad, dem wir, wenn überhaupt, nur persönlich begegnen können, denn fotografieren lässt sich der Künstler nicht. Das wäre dann schließlich ein reales Abbild.