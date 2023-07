Der Bundesgerichtshof (BGH) will am Freitag seine Entscheidung verkünden, ob der Eintrag in der „Lost Art“-Datenbank für potenzielles NS-Raubgut ein Makel für ein Kunstwerk ist. Ein Kunstsammler hat sich durch die Instanzen geklagt, weil er sich in seinem Eigentum beeinträchtigt sieht.